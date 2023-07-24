В Москве кто-то перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ – росСМИ

Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что кто-то перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ.

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Отсутствие кабеля заметил сотрудник силового ведомства страны-агрессора вместе с представителем "Воентелекома", когда из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы, пишет BAZA.

Оказалось, что на месте не хватало более километра кабеля, цена за метр которого может доходить до 5000 рублей. Таким образом, материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 млн рублей.

Полиция пока проводит проверку, добавляют в BAZA.

Утром 24 июля 2023 года власти оккупантов и росСМИ сообщили об атаке дронов по столице России Москве. В сети появились видео и фото с последствиями атаки.

Источники LIGA.net в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны.

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