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В Москве кто-то перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 15:41
В Москве кто-то перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ – росСМИ - Фото
Здание Минобороны РФ (Фото: Ресурс пропагандистов)

Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что кто-то перерезал и украл более километра кабеля Минобороны РФ.

Отсутствие кабеля заметил сотрудник силового ведомства страны-агрессора вместе с представителем "Воентелекома", когда из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы, пишет BAZA.

Оказалось, что на месте не хватало более километра кабеля, цена за метр которого может доходить до 5000 рублей. Таким образом, материальный ущерб может быть оценен более чем в 5 млн рублей.

Полиция пока проводит проверку, добавляют в BAZA.

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Милана Головань
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