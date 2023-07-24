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У Москві хтось перерізав та вкрав більше кілометра кабелю Міноборони РФ – росЗМІ

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24.07.2023, 15:41
У Москві хтось перерізав та вкрав більше кілометра кабелю Міноборони РФ – росЗМІ - Фото
Будівля Міноборони РФ (Фото: Ресурс пропагандистів)

Російський Telegram-канал BAZA повідомив, що хтось перерізав та вкрав більше кілометра кабелю Міноборони РФ.

Відсутність кабелю помітив співробітник силового відомства країни-агресорки разом із представником "Воентелекома", коли через збій вони вирішили перевірити об'єкт електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході Москви, пише BAZA.

Виявилося, що на місці не вистачало понад кілометру кабелю, ціна за метр якого може доходити до 5000 рублів. Таким чином матеріальний збиток може бути оцінений більш ніж у 5 млн рублів.

Поліція поки що проводить перевірку, додають у BAZA.

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Мілана Головань
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війнаМіноборони РФкабель
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