У Москві хтось перерізав та вкрав більше кілометра кабелю Міноборони РФ – росЗМІ

Російський Telegram-канал BAZA повідомив, що хтось перерізав та вкрав більше кілометра кабелю Міноборони РФ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відсутність кабелю помітив співробітник силового відомства країни-агресорки разом із представником "Воентелекома", коли через збій вони вирішили перевірити об'єкт електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході Москви, пише BAZA.

Виявилося, що на місці не вистачало понад кілометру кабелю, ціна за метр якого може доходити до 5000 рублів. Таким чином матеріальний збиток може бути оцінений більш ніж у 5 млн рублів.

Поліція поки що проводить перевірку, додають у BAZA.

Вранці 24 липня 2023 року влада окупантів та росЗМІ повідомили про атаку дронів по столиці Росії Москві. У мережі з'явились відео та фото з наслідками атаки.

Джерела LIGA.net у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте також: Дрон у Москві атакував біля центру кіберзлочинності російської розвідки – Грозев

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.