В Мукачево во двор депутата областного совета кто-то бросил гранату – полиция расследует
Работники Мукачевского районного управления полиции утверждают, что утром 23 января кто-то бросил гранату на территорию частного дома депутата Закарпатского областного совета. Правоохранители отметили, что в результате эпизода никто не пострадал.
Около 04.00 на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "тревога" из частного дома в Мукачево.
Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что владельцем дома депутат Закарпатского областного совета.
По данным правоохранителей, "тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.
Сотрудники следственно-оперативной группы и криминалисты утверждают, что на территорию двора кто-то забросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал.
Оперативники пытаются задержать причастного.
Событие квалифицируют как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путём взрыва.
- 15 декабря 2023 депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) взорвал гранаты прямо на заседании сессии. В результате подрыва пострадали 23 человека, включая подозреваемого.
- В тот же день СБУ начала расследование. Предварительно спецслужба классифицировала действия мужчины как террористический акт. На следующий день взрывник пришел в себя в больнице и получил подозрение от СБУ.
- Нацполиция дополнительно расследует это преступление по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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