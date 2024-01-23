У Мукачеві на подвір'я депутата обласної ради хтось кинув гранату – поліція розслідує

Як стверджують правоохоронці, "тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвір'ї

Фото: Національна поліція

Працівники Мукачівського районного управління поліції стверджують, що вранці 23 січня хтось кинув гранату на територію приватного будинку депутата Закарпатської обласної ради. Правоохоронці зазначили, що внаслідок епізоду ніхто не постраждав.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Близько 04:00 на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал "тривога" з приватного будинку у Мукачеві.

Прибувши на місце події, поліціянти з'ясували, що власником будинку є депутат Закарпатської обласної ради.

За даними правоохоронців, "тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвір'ї.

Працівники слідчо-оперативної групи та криміналісти стверджують, що на територію двору хтось закинув гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Оперативники намагаються затримати причетного.

Подію кваліфікують як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

15 грудня 2023 року депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранати прямо на засіданні сесії. Внаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним.

Того ж дня СБУ почала розслідування. Попередньо спецслужба класифікувала дії чоловіка як терористичний акт. Наступного дня підривник опритомнів у лікарні та отримав підозру від СБУ.

Нацполіція додатково розслідує цей злочин за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Читайте також: Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: помер другий постраждалий