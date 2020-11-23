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В Музей Майдана снова пришла полиция

23.11.2020, 15:24
В Музей Майдана снова пришла полиция - Фото
Следователи в Музее Майдана (фото - Національний музей Революції Гідності:Facebook)

В пресс-службе учреждения говорят, что следователи пришли проводить экспертизу строительства музея, однако его еще не начинали проектировать

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В Музей Революции достоинства пришли с проверкой правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба учреждения

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Следователи пришли проводить экспертизу строительства музея, а не мемориала, из-за которого проводились обыски на прошлой неделе, пишет пресс-служба. 

Отмечается, что проектирование самого музея еще не начиналось. 

ДОПОЛНЕНО в 15:35: Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что следственные действия сегодня не проводились. Правоохранители проводили осмотр открытой местности, на которой планируется строительство мемориала Революции достоинства.

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Станислав Стороженко
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