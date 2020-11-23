В Музей Майдана снова пришла полиция

В пресс-службе учреждения говорят, что следователи пришли проводить экспертизу строительства музея, однако его еще не начинали проектировать

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В Музей Революции достоинства пришли с проверкой правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Следователи пришли проводить экспертизу строительства музея, а не мемориала, из-за которого проводились обыски на прошлой неделе, пишет пресс-служба.

Отмечается, что проектирование самого музея еще не начиналось.

ДОПОЛНЕНО в 15:35: Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что следственные действия сегодня не проводились. Правоохранители проводили осмотр открытой местности, на которой планируется строительство мемориала Революции достоинства.

19 ноября в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и СБУ по делу о злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

В тот же день в Офисе президента раскритиковали полицию за проведение обыска в музее Революции достоинства накануне годовщины Майдана.

20 ноября в прокуратуре заявили, что средства, выделенные на строительство музея Революции Достоинства, могли быть разворованы. В учреждении ответили, что деньги перечислили подрядчикам на приобретение материалов.

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Станислав Стороженко

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