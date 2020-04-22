В МВД прокомментировали ситуацию с ромами в Ивано-Франковске

В МВД заявили, что ромы, которых перевозили из Ивано-Франковска в Закарпатскую область, якобы сами хотели этого, поскольку постоянно проживают на Закарпатье, но не имели возможности туда добраться из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Там назвали нарушением прав человека с признаками ксенофобии то, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания "требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска на Закарпатье лиц ромской национальности".
"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не "совок", Франковск - не княжество", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
В МВД напомнили, что недопустимо делить украинских граждан по этническому признаку. "Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей. Перед Законом все равны!" - говорится в сообщении.
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"В то же время по ситуации, озвученной на оперативном совещании города господином Марцинкивым, информируем. На днях в одной из парковых зон города патрульным нарядом полиции была обнаружена группа лиц ромской национальности. По их словам, они оказались на улице, поскольку арендодатель отказался продлить договор аренды жилья, в котором они проживали. Добраться до постоянного места жительства на Закарпатье, откуда они приехали, не было возможности из-за отсутствия регулярного пассажирского сообщения в связи с карантинными мерами", - сообщили в МВД.