В МВД прокомментировали ситуацию с ромами в Ивано-Франковске

Роман Марцинкив (фото - facebook.com/ruslan.martsinkiv)

В МВД заявили, что ромы, которых перевозили из Ивано-Франковска в Закарпатскую область, якобы сами хотели этого, поскольку постоянно проживают на Закарпатье, но не имели возможности туда добраться из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Там назвали нарушением прав человека с признаками ксенофобии то, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания "требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска на Закарпатье лиц ромской национальности".

"Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не "совок", Франковск - не княжество", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД напомнили, что недопустимо делить украинских граждан по этническому признаку. "Городской голова не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей. Перед Законом все равны!" - говорится в сообщении.

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"В то же время по ситуации, озвученной на оперативном совещании города господином Марцинкивым, информируем. На днях в одной из парковых зон города патрульным нарядом полиции была обнаружена группа лиц ромской национальности. По их словам, они оказались на улице, поскольку арендодатель отказался продлить договор аренды жилья, в котором они проживали. Добраться до постоянного места жительства на Закарпатье, откуда они приехали, не было возможности из-за отсутствия регулярного пассажирского сообщения в связи с карантинными мерами", - сообщили в МВД.

Мэру сообщили, что "полиция вывезла" из города 10 человек ромской национальности и на границе областей передали их полиции Закарпатья. При этом 12 человек ехать отказались. По информации "Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция", - сказал Марцинкив. Ранее сегодня издание Суспільне опубликовало видео оперативного совещания в горсовете Ивано-Франковска, на котором Марцинкив давал поручение вывезти ромов из города на Закарпатье.По информации Суспільного , человеком, с которым разговаривал мэр, был начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло (ГСЧС входит в структуру МВД).

После публикации видео полиция начала против Марцинкива уголовное производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.