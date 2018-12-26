В МВД сказали, что будет с ограничением въезда для мужчин из РФ

Сергей Яровой (фото - mvs.gov.ua)

В соответствии с решением СНБО, действие ограничительных мер Госпогранслужбы, касающихся въезда в Украину мужчин - граждан России, продлено. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

Замминистра добавил, что за время действия режима военного положения на территорию Украины не пропустили 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где было введено ВП - 866. Российская сторона не пустила 351 гражданина Украины.

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Принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы, отметил Яровой.

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Ранее сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что несмотря на завершение режима военного положения, ситуация в стране остается сложной и опасной, поэтому СНБО решил, что в ближайшее время Нацполиция, Нацгвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме.

В рамках военного положения Украина закрыла въезд на свою территорию мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет из страны-оккупанта России - кроме "гуманитарных" случаев.