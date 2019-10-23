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В НАБУ сообщили, как и когда начнут "прослушивать"

В НАБУ сообщили, как и когда начнут "прослушивать" - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ
23.10.2019, 12:37

Чтобы воспользоваться новыми полномочиями, бюро придется создать техническую инфраструктуру

Для того, чтобы воспользоваться полученным правом осуществлять прослушку, Национальному антикоррупционному бюро необходимо создать соответствующую инфраструктуру и привести в соответствие с уголовным кодексом ряд нормативно-правовых актов. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Закон, позволяющий НАБУ осуществлять прослушку, вступил в силу 17 октября. Теперь НАБУ может снимать информацию с телекоммуникационных сетей без посредничества СБУ, но для этого все равно необходима санкция суда, информирует пресс-служба бюро.

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Для того, чтобы осуществлять это право, нормативно-правовые акты, которые регулируют процедуры установления и использование технических средств для прослушки, нужно привести в соответствие с положениями ст. 263 УК.

Помимо этого, НАБУ придется создать инфраструктуру, которая обеспечит практическую реализацию полученных полномочий. В пресс-службе бюро отметили, что это потребует сложных технических решений во взаимодействии с другими госорганами и операторами связи. В ведомстве надеются, что этот процесс завершится как можно скорее.

  • 4 октября Рада приняла закон, позволяющий НАБУ осуществлять прослушку. При этом остались в силе нормы, запрещающие прослушку депутатов без согласия парламента.
  • В тот же день в Слуге народа заявили, что прослушка и другие следственные действия в отношении депутатов будут описаны в отдельном законе.
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