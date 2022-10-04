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В НАТО начнут официально обсуждать членство Украины в Альянсе – посол

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 16:33
В НАТО начнут официально обсуждать членство Украины в Альянсе – посол - Фото
Наталья Галибаренко (Фото - скриншот из видеотрансляции)

После передачи заявки Украины на ускоренное вступление в НАТО начинается обсуждение этого вопроса на официальном уровне, а не в кулуарах, как раньше. Об этом заявила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко во время брифинга.

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"Что касается конкретного плана действий, то здесь, конечно, мяч на стороне НАТО. После того, как заявка была официально передана, теперь страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию. То, что меня радует в моей работе – это то, что теперь дискуссия о нашем будущем членстве получила формализованный характер", – сказала она.

По словам Галибаренко, ранее вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался преимущественно в кулуарах. "Теперь это обсуждение будет проходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях", – сказала она.

Одно из первых обсуждений будет на уровне послов, сообщила Галибаренко. Ожидается, что после этого, 12-13 октября, в формате Рамштайн состоится заседание министров обороны.

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания заявки. Он также выразил мнение, что Альянс согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.

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Вадим Ребрина
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нато Наталия Галибаренко
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