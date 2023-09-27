В НАТО не рассматривают вариант вступления Украины в обмен на территории — посол Киева

В НАТО не рассматривают возможность вступления Украины в Альянс через отказ от временно оккупированных территорий. Об этом сообщила представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует ее Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, в Альянсе нет подобных дискуссий, что подтвердили делегации разных стран.

Она отметила, что от союзников не поступали "мирные неприличные предложения".

"Мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине стоит учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО по частям. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция. В штаб-квартире НАТО такого нет", — сказала Галибаренко.

Дипломат подчеркнула, что в НАТО обсуждают, как Украина может совместить ведение войны с проведением реформ.

"Все понимают, насколько это трудно. Иногда партнеры признают, что требуют от нас многовато, ведь в отношении реформ нам выдвигают те же требования, которые выполняли страны в мирное время. У нас нет десяти лет на реформы. У нас другие сроки", — резюмировала посол.

В июле генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс считает главной задачей продолжение военной поддержки Украины, чтобы она отстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.

6 августа издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина будто бы согласилась на начало мирных переговоров до вывода войск РФ со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это.

в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это. Советник главы ОП Подоляк заявил, что не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях.

Читайте также: Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.