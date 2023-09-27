У НАТО не розглядають варіант вступу України в обмін на території — пані посол Києва

У НАТО не розглядають можливість вступу України до Альянсу через відмову від тимчасово окупованих територій. Про це повідомила представниця України при НАТО Наталія Галібаренко під час спілкування із журналістами у Брюсселі, цитує її Інтерфакс-Україна.

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За її словами, в Альянсі немає подібних дискусій, що підтвердили делегації різних країн.

Вона наголосила, що від союзників не надходили "мирні непристойні пропозиції".

"Мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це неформальні обговорення, в яких перевіряють ґрунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція. У штаб-квартирі НАТО такого немає", — сказала Галібаренко.

Дипломатка наголосила, що в НАТО обговорюють, як Україна може поєднати ведення війни із проведенням реформ.

"Всі розуміють, наскільки це важко. Іноді партнери визнають, що вимагають від нас забагато, адже щодо реформ нам висувають ті самі вимоги, які виконували країни у мирний час. Ми не маємо десяти років на реформи. У нас інші терміни", — резюмувала пані посол.

У липні генсек НАТО Столтенберг заявив, що Альянс вважає головним завданням продовження військової підтримки України, щоб вона відстояла свою незалежність і потім могла вступити у НАТО.

6 серпня видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення військ РФ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до переговорів, спростував це.

в Офісі президента, близький до переговорів, спростував це. Радник глави ОП Подоляк заявив, що не може бути компромісних позицій для переговорів, що дозволяють Росії залишатися на окупованих територіях.

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