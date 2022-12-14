В НАТО считают, что Путин "не всегда соотносит цели с возможностями"

Российский диктатор Владимир Путин оказался достаточно "безрассудным" и "не всегда соотносит цели с возможностями". Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она сказала, что Альянс укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказывать "максимальное давление" на Москву. И, по словам Смит, в это внес свой вклад каждый член НАТО.

Представитель США добавила, что Кремль демонстрирует некомпетентность, поскольку "не в состоянии справиться с простыми вещами", такими как "логистика и контроль".

"Мы также признаем, что Путин не всегда соотносит цели с возможностями", – сказала она, добавив, что он часто "достаточно безрассуден".

Читайте также: "Путин – психологическая катастрофа". Ветеран Второй мировой о войне РФ против Украины







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.