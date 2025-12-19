В НАТО заверили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась

Как только объявляется о каком-то пакете в рамках PURL, поток оружия начинается, заявил Майк Келлер

НАТО (Иллюстративное фото: Maik Keller/EPA)

Поставки оружия в Украину не сократились после решения президента США Дональда Трампа прекратить прямые пожертвования Киеву. Об этом в официальном комментарии Reuters заявил высокопоставленный военный чиновник Альянса.

После прихода к власти в январе администрация Трампа продавала или отправляла Украине лишь то оружие или пожертвования, что уже были одобрены 46 президентом США Джо Байденом.

Затем, начиная с осени, согласно механизму PURL, Украине поступает оружие из американских запасов за средства стран НАТО.

У заместителя командующего программой НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майора Майка Келлера спросили, произошло ли сокращение поставок после того, как Трамп прекратил бесплатное предоставление оружия, он ответил: "Нет, ничего".

"Никакой паузы не было... поставки просто продолжались, и дело не в том, что США ждут, пока за них заплатят. Как только объявляется о каком-то пакете (PURL), поток материалов начинается", – заверил военный.

Выступая в штаб-квартире NSATU в Висбадене, Келлер заявил, что миссия доставила в Киев около 220 000 тонн военной помощи в 2025 году, что составляет около 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов, загруженных оружием, боеприпасами и другими материалами.

Ежегодного сравнения не проводилось, поскольку NSATU начала координацию только год назад.

"Этого никогда не бывает достаточно. Но по крайней мере этого достаточно, чтобы Украина оставалась в борьбе. Украина способна удерживать линию фронта, защищать воздушное пространство в максимально возможной степени. И это показывает нам, что у нас была хорошая поддержка, но, конечно, всегда можно было бы увеличить ее", – добавил он.