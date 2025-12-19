У НАТО запевнили, що після зміни політики США військова допомога Україні не скоротилася

НАТО (Ілюстративне фото: Maik Keller/EPA)

Постачання зброї до України не скоротилися після рішення президента США Дональда Трампа припинити прямі пожертви Києву. Про це в офіційному коментарі Reuters заявив високопоставлений військовий чиновник Альянсу.

Після приходу до влади в січні адміністрація Трампа продавала або відправляла Україні лише ту зброю або пожертви, що вже були схвалені 46 президентом США Джо Байденом.

Потім, починаючи з осені, згідно з механізмом PURL, Україні надходить зброя з американських запасів за кошти країн НАТО.

У заступника командувача програми НАТО з безпеки й навчання для України (NSATU) генерал-майора Майка Келлера запитали, чи відбулося скорочення постачань після того, як Трамп припинив безоплатне надання зброї, він відповів: "Ні, нічого".

"Жодної паузи не було… постачання просто тривало, і річ не у тому, що США чекають, поки за них заплатять. Щойно оголошується про якийсь пакет (PURL), потік матеріалів починається", – запевнив військовий.

Виступаючи у штаб-квартирі NSATU у Вісбадені, Келлер заявив, що місія доставила до Києва близько 220 000 тонн військової допомоги у 2025 році, що становить близько 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів і 500 літаків, завантажених зброєю, боєприпасами та іншими матеріалами.

Щорічного порівняння не проводилося, оскільки NSATU розпочала координацію лише рік тому.

"Цього ніколи не буває достатньо. Але принаймні цього достатньо, щоб Україна залишалася у боротьбі. Україна здатна утримувати лінію фронту, захищати повітряний простір максимально можливою мірою. І це показує нам, що у нас була хороша підтримка, але, звичайно, завжди можна було б збільшити її", – додав він.