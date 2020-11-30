В НАТО заявили, что РФ "наращивает военную мощь"

Россия наращивает военный потенциал и размещает все больше сил в окрестностях стран НАТО – представители альянса обсудят это на отдельном совещании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Россия размещает все больше сил в наших окрестностях, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии", – заявил Столтенберг.

По его словам, РФ также увеличивает свое военное присутствие в Беларуси и Нагорном Карабахе.

Помимо этого, страна модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты – в НАТО намерены поддерживать режим контроля за ядерными вооружениями, заявил генсек альянса. Речь идет о подписании нового договора о сокращении количества ядерных боеголовок. Срок действия прошлого документа, СНВ-III, истекает в феврале 2021 года.

Столтенберг также отметил, что на отдельном заседании НАТО к обсуждению проблемы безопасности в Черноморском регионе присоединятся министры иностранных дел Грузии и Украины.

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Станислав Стороженко

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