В НАТО заявили, что РФ "наращивает военную мощь"
Россия наращивает военный потенциал и размещает все больше сил в окрестностях стран НАТО – представители альянса обсудят это на отдельном совещании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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"Россия размещает все больше сил в наших окрестностях, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии", – заявил Столтенберг.
По его словам, РФ также увеличивает свое военное присутствие в Беларуси и Нагорном Карабахе.
Помимо этого, страна модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты – в НАТО намерены поддерживать режим контроля за ядерными вооружениями, заявил генсек альянса. Речь идет о подписании нового договора о сокращении количества ядерных боеголовок. Срок действия прошлого документа, СНВ-III, истекает в феврале 2021 года.
Столтенберг также отметил, что на отдельном заседании НАТО к обсуждению проблемы безопасности в Черноморском регионе присоединятся министры иностранных дел Грузии и Украины.
- Год назад, в декабре 2019-го, Столтенберг заявил, что в НАТО "не определяют Россию как врага".
- 24 ноября генсек НАТО заявил, что Евросоюз неспособен защитить Европу без помощи США. Ранее в ЕС признали, что им не хватает возможностей для того, чтобы стать самостоятельной военной державой, способной помочь НАТО или быстро развернуть войска в случае региональных кризисов.
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