UA

В НАТО заявили, что РФ "наращивает военную мощь"

30.11.2020, 16:48
В НАТО заявили, что РФ
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Россия наращивает военный потенциал и размещает все больше сил в окрестностях стран НАТО – представители альянса обсудят это на отдельном совещании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия размещает все больше сил в наших окрестностях, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии", – заявил Столтенберг.

По его словам, РФ также увеличивает свое военное присутствие в Беларуси и Нагорном Карабахе. 

Помимо этого, страна модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты – в НАТО намерены поддерживать режим контроля за ядерными вооружениями, заявил генсек альянса. Речь идет о подписании нового договора о сокращении количества ядерных боеголовок. Срок действия прошлого документа, СНВ-III, истекает в феврале 2021 года.

Столтенберг также отметил, что на отдельном заседании НАТО к обсуждению проблемы безопасности в Черноморском регионе присоединятся министры иностранных дел Грузии и Украины. 

Читайте также: РФ должна чувствовать страх. Ждать удара наших ракет. Интервью генерала США – за минуту

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Россия Китай нато армия войска ядерное вооружение

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 