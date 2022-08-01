В Николаеве и Харькове звучат взрывы

Ночью 1 августа российские оккупанты обстреливают Николаев и Харьков. О взрывах в Николаеве сообщил мэр Александр Сенкевич, в Харькове – Суспильне.

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"Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности! Воздушная тревога продолжается!", – написал Сенкевич в 02:02.

"В Харькове слышны взрывы", – сообщило Суспильне в 02:11.

В ночь на 31 июля россияне обстреливали Николаев из реактивной системы залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетного комплекса С-300.

31 июля патрульная полиция задержала в Харькове мужчину, который может быть причастен к наведению огня армии России для ударов по городу.

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Наталия Медведева

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