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В Николаеве и Харькове звучат взрывы

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 02:48
В Николаеве и Харькове звучат взрывы - Фото
Последствия одного из обстрелов Николаева (Иллюстративное фото: ТГ Александра Сенкевича)

Ночью 1 августа российские оккупанты обстреливают Николаев и Харьков. О взрывах в Николаеве сообщил мэр Александр Сенкевич, в Харькове – Суспильне.

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"Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности! Воздушная тревога продолжается!", – написал Сенкевич в 02:02.

"В Харькове слышны взрывы", – сообщило Суспильне в 02:11.

  • В ночь на 31 июля россияне обстреливали Николаев из реактивной системы залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетного комплекса С-300.
  • 31 июля патрульная полиция задержала в Харькове мужчину, который может быть причастен к наведению огня армии России для ударов по городу.

Читайте также: В результате ракетного удара по Николаеву погиб владелец Нибулон Алексей Вадатурский – ОВА

Наталия Медведева
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обстрел Николаев Харьков
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