В Николаеве прозвучали взрывы. ВСУ писали об угрозе, но это оказалось плановой работой

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В Николаеве утром 24 ноября прозвучал ряд взрывов, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. О звуках взрывов сообщило Суспильне.

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В 10:11 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами.

Около 10:25 в городе прозвучали взрывы, повторные были слышны после 10:30.

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.

Власти пока не комментировали ситуацию.

ОБНОВЛЕНО в 11:23. Городской голова Николаева Александр Сенкевич уточнил, что взрывы — это работа военных за городом.

Ранее военные заявили об уничтожении трех дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 24 ноября.

Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.

Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.

В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

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