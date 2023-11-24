В Николаеве прозвучали взрывы. ВСУ писали об угрозе, но это оказалось плановой работой
В Николаеве утром 24 ноября прозвучал ряд взрывов, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. О звуках взрывов сообщило Суспильне.
В 10:11 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
Командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами.
Около 10:25 в городе прозвучали взрывы, повторные были слышны после 10:30.
О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока неизвестно.
Власти пока не комментировали ситуацию.
ОБНОВЛЕНО в 11:23. Городской голова Николаева Александр Сенкевич уточнил, что взрывы — это работа военных за городом.
Ранее военные заявили об уничтожении трех дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 24 ноября.
- Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
- Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
- В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.
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