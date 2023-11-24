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У Миколаєві пролунали вибухи. ЗСУ писали про загрозу, але це виявилося плановою роботою

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 10:40
У Миколаєві пролунали вибухи. ЗСУ писали про загрозу, але це виявилося плановою роботою - Фото
Миколаїв (Фото: скриншот з відео)
оновлено

У Миколаєві вранці 24 листопада пролунала низка вибухів, Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Про звуки вибухів повідомило Суспільне.

О 10:11 на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу.

Командування Повітряних сил написало про загрозу удару балістичними ракетами.

Близько 10:25 у місті пролунали вибухи, повторні було чути після 10:30.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що невідомо.

Влада поки не коментувала ситуацію.

ОНОВЛЕНО об 11:23. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що вибухи – це робота військових за містом.

Раніше військові заявили про знищення трьох дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 24 листопада.

  • Увечері 21 листопада Росія вдарила по одному з районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки.
  • Сили оборони півдня заявили, що над Чорним морем було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6, який Росія направила до Одеської області.
  • Протягом дня 21 листопада російські загарбники атакували Одеську область протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

Читайте також: ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетою Х-22 та 14 дронами Shahed. Вибухи були у шести областях

Дмитро Гриниченко
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