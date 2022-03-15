В Николаевской области боевики с оккупированного Донбасса расстреляли участников АТО – Ким

В селе Пески Новоодесского района Николаевской области боевики террористических организаций расстреляли участников АТО и ограбили местных жителей. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Они пешие туда пришли, кошмарили села. Раздевали людей, искали наколки "бандеровцев", фотографии в школе АТОшников висели – всех нашли там, кого-то расстреляли. По-моему, один только раненый жив остался", – рассказал он.

По словам Кима, сейчас боевики с наворованным скрылись в лесу возле Песков.

"У меня слов нет, что я с ними сделаю, если поймаю. Попросил военных, сейчас они попробуют. А жителей я прошу… то есть те, которые рядом, если вы увидите тварей этих, которые ходят там с награбленным, с ружьями на веревках, а не на ремне – это вот эти подонки, которые там сидели, кошмарили село – не пускайте их никуда, а лучше сразу расстреливать", – сказал Ким.

Вадим Ребрина

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