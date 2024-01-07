В Николаевской области "шахед" попал в базу отдыха
Один из российских "шахедов" в субботу, 6 января, попал в законсервированную базу отдыха в Николаевской области. Об этом рассказал глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким в Telegram.
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"В ночь на 7 января силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены пять БпЛА типа Shahed 131/136. Вечером, 6 января, произошло попадание БпЛА типа Shahed-131/136 в рекреационной зоне, в результате чего на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших", — написал он.
В Днепре в результате атаки беспилотников по Днепру в субботу вечером был поврежден многоквартирный дом и сгорело несколько автомобилей.
Всего в течение воздушной атаки в ночь на 7 января Россия применила 28 "шахедов", из которых семь не удалось сбить.
- 6 января NYT написала, что у Украины могут возникнуть проблемы с получением ракет к Patriot от США.
- Перед этим командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что у бойцов мобильных групп противовоздушной обороны Киева есть достаточно боеприпасов для отражения еще нескольких "мощных" российских атак.