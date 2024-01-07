У Миколаївській області "шахед" влучив у базу відпочинку

Внаслідок російської повітряної атаки сталася пожежа на одній з баз відпочинку в Миколаївській області. Кім розказав, що вона була законсервована

Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Один з російських "шахедів" у суботу, 6 січня, влучив у законсервовану базу відпочинку в Миколаївській області. Про це розказав голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім у Telegram.

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"У ніч на 7 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу Shahed 131/136. Увечері, 6 січня, відбулось влучання БпЛА типу Shahed-131/136 в рекреаційній зоні, внаслідок чого на одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Без постраждалих", – написав він.

У Дніпрі внаслідок атаки безпілотників у суботу ввечері був пошкоджений багатоквартирний будинок і згоріли кілька автомобілів.

Загалом протягом повітряної атаки у ніч проти 7 січня Росія застосувала 28 "шахедів", з яких сім не вдалося збити.