У Миколаївській області "шахед" влучив у базу відпочинку
Один з російських "шахедів" у суботу, 6 січня, влучив у законсервовану базу відпочинку в Миколаївській області. Про це розказав голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім у Telegram.
"У ніч на 7 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу Shahed 131/136. Увечері, 6 січня, відбулось влучання БпЛА типу Shahed-131/136 в рекреаційній зоні, внаслідок чого на одній із законсервованих баз відпочинку сталося займання. Пожежу оперативно ліквідовано. Без постраждалих", – написав він.
У Дніпрі внаслідок атаки безпілотників у суботу ввечері був пошкоджений багатоквартирний будинок і згоріли кілька автомобілів.
Загалом протягом повітряної атаки у ніч проти 7 січня Росія застосувала 28 "шахедів", з яких сім не вдалося збити.
- 6 січня NYT написала, що в України можуть виникнути проблеми з отриманням ракет до Patriot від США.
- Перед тим командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що бійці мобільних груп протиповітряної оборони Києва мають достатньо боєприпасів для відбиття ще кількох "потужних" російських атак.