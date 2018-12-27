В Николаевской области задержан агент российской разведки

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Контрразведка раскрыла агентурную сеть ГУ ГШ ВС РФ. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель контрразведки Владимир Настюк, передает корреспондент LIGA.net.

Настюк сообщил, что 20 декабря задержан руководитель сети, гражданин Украины 1961 года рождения, капитан первого ранга ВСУ в запасе.

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Он был завербован сотрудником российской разведки и также получил гражданство РФ. С представителями РФ агент "Вадим" встречался на территории аннексированного Крыма. Он должен был собирать информацию с ограниченным доступом по работе военных частей Очаковского гарнизона и их участии в Операции объединённых сил.

Он также должен был создать в Очаковском районе подполье, которое могло бы быть задействовано в дестабилизации ситуации в регионе.

Задержанному объявлено о подозрении по статье 111 УК, госизмена, избрана мера пресечения содержание под стражей. По другим участникам сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Настюк подчеркнул, что одновременно была проведена операция по раскрытию ещё двух агентурных групп российской военной разведки на территории Харьковской и Одесской областей.

Он также сообщил, что в 2018 году 46 граждан Украины стали фигурантами 165 производств по статье "госизмена", десять граждан РФ подозреваются в шпионаже на территории Украины. Российскую разведку прежде всего интересует информация с ограниченным доступом о вооруженных силах и правоохранительных структурах Украины, работе военно-промышленного комплекса и объектах критической инфраструктуры.

За 2018 год СБУ заблокировала доступ к более чем 300 онлайн-ресурсам, которые Россия использовала для ведения гибридной войны против Украины, а международные преступные группировки - для распространения деструктивного информационного контента.

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