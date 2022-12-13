UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Никополе на берегу водохранилища сработали мины. Глава РВА намекнул на подрыв россиян

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 23:04
В Никополе на берегу водохранилища сработали мины. Глава РВА намекнул на подрыв россиян - Фото
Никополь (Фото: EPA)

В Никополе на берегу Каховского водохранилища сработала система минных заграждений. Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, около 20:00 на береговой линии Никополя сработали минные заграждения — жители города услышали серию взрывов. 

Он отметил, что бойцы Вооруженных Сил Украины заявили, что гражданские не пострадали, отвечая на вопрос, кто именно попал на минное поле, но "раки будут довольны", вероятно, намекая на возможный подрыв российских военных или диверсантов. 

Евтушенко подчеркнул, что береговая линия района под полным контролем ВСУ и "уже никто никуда не плывет". 

"В настоящее время система охраны восстановлена. Силы обороны Украины надежно следят за береговой полосой района", — резюмировал чиновник.

Читайте также: Разбор | Это поражение будет хуже, чем потеря Херсона. Когда Украина освободит оккупированную Запорожскую АЭС

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Никополь каховское водохранилище
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 