В Никополе на берегу водохранилища сработали мины. Глава РВА намекнул на подрыв россиян

В Никополе на берегу Каховского водохранилища сработала система минных заграждений. Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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По его словам, около 20:00 на береговой линии Никополя сработали минные заграждения — жители города услышали серию взрывов.

Он отметил, что бойцы Вооруженных Сил Украины заявили, что гражданские не пострадали, отвечая на вопрос, кто именно попал на минное поле, но "раки будут довольны", вероятно, намекая на возможный подрыв российских военных или диверсантов.

Евтушенко подчеркнул, что береговая линия района под полным контролем ВСУ и "уже никто никуда не плывет".

"В настоящее время система охраны восстановлена. Силы обороны Украины надежно следят за береговой полосой района", — резюмировал чиновник.

8 декабря оккупанты завезли на территорию ЗАЭС несколько РСЗО "Град" и готовят провокации.

Энергоатом сообщает, что россияне жестоко избивают работников ЗАЭС, принуждая к сотрудничеству.

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Дмитро Гриниченко

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