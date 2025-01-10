В Норвегии начнут строить убежища на случай "худшего сценария", в том числе и агрессии РФ

Планируется два типа укрытий, один из которых предназначен для защиты от химоружия

Бомбоубежище в Норвегии (Фото: altaposten.no)

Правительство Норвегии объявило, что планирует обязать застройщиков обустраивать новые здания бомбоубежища. Это подготовка к "худшему сценарию", в том числе и российской агрессии, сказано в отчете о готовности страны к кризису и войне.

"Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны заботиться о гражданском населении в случае "худшего сценария" войны или вооруженного нападения. В таком случае убежища – одна из необходимых нам мер защиты", – сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель в интервью NRK.

В отчете содержатся сотни различных рекомендаций, которые направлены на укрепление и подготовку Норвегии ко всевозможным ситуациям: войне, пандемии, экстремальным погодным условиям и другим.

"Готовность России использовать военную силу для достижения политических целей показывает, что Норвегии, скорее всего, еще долго придется иметь дело с непредсказуемым и склонным к риску соседом", – говорится в докладе.

Убежища в норвежских домах перестали строить в 1998 году – до этого это было обязательным.

Сейчас правительство страны предлагает два типа убежища: новые для защиты от химического и радиоактивного оружия, и остальные – для обычного оружия. Во второй тип убежищ могут переоборудовать станции метро или подземные парковки.

По словам Мель, требования об убежищах будут применяться к комплексам площадью более 1000 квадратных метров.

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