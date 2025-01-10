У Норвегії почнуть будувати укриття на випадок "найгіршого сценарію", включно й агресії РФ
Бомбосховище в Норвегії (Фото: altaposten.no)

Уряд Норвегії оголосив, що планує зобов'язати забудовників облаштовувати в нових будівлях бомбосховища. Це підготовка до "найгіршого сценарію", включно й російської агресії, сказано у звіті про готовність країни до кризи та війни.

"Навколо нас усе більше невизначеності. Ми маємо дбати про цивільне населення у разі "гіршого сценарію", війни або збройного нападу. У такому разі укриття – один із необхідних нам заходів захисту", – сказала міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель в інтерв'ю NRK.

У звіті містяться сотні різних рекомендацій, спрямованих на зміцнення та підготовку Норвегії до різноманітних ситуацій: війни, пандемії, екстремальних погодних умов та інших.

"Готовність Росії використовувати військову силу задля досягнення політичних цілей показує, що Норвегії, швидше за все, ще довго доведеться мати справу з непередбачуваним і схильним до ризику сусідом", – йдеться у доповіді.

Укриття у норвезьких будинках припинили будувати 1998 року – до цього це було обов'язковим.

Зараз уряд країни пропонує два типи укриттів: нові для захисту від хімічної та радіоактивної зброї, а решта – для звичайної зброї. У другий тип сховищ можуть переобладнати станції метро чи підземні паркування.

За словами Мель, вимоги про наявність укриття будуть застосовуватися до комплексів площею понад 1000 квадратних метрів.

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