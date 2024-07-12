В Норвежском море столкнулись корабль "Михаил Рудницкий" и глубоководный аппарат РФ

В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, не позволяющие продолжать испытания, отметили в ГУР

Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

1 июля в Норвежском море столкнулись российский корабль "Михаил Рудницкий" и глубоководный аппарат "АС-36" – последний поврежден. Это произошло во время испытаний, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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В ГУР отметили, что в момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж корабля не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36".

АС-36 (Фото: Минобороны РФ)

В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания. Сейчас в России проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта.

В разведке рассказали, что модернизация аппарата происходило в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года.

В ГУР сообщили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

Спикер ВМС Плетенчук заявил, что корабль будет трудно восстановить, поскольку "кроме кабелей, металла и экипажа, российского там мало".

3 июля представитель ГУР Юсов и бойцы Легиона Свобода России заявили, что вывод из строя одного из самых современных ракетных катеров РФ "Серпухов" в Балтийском море в апреле 2024 года был спецоперацией Сил безопасности и обороны.

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