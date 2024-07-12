У Норвезькому морі зіткнулись корабель "Михайло Рудницький" та глибоководний апарат Росії – деталі

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування, зазначили в ГУР

Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

1 липня у Норвезькому морі зіткнулись російський корабель "Михайло Рудницький" та глибоководний апарат "АС-36" – останній пошкоджено. Це відбулося під час випробувань, розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

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У ГУР зазначили, що у момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж корабля не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36".

АС-36 (Фото: Міноборони РФ)

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування. Наразі у Росії проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту.

У розвідці розповіли, що апарат модернізували у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.

У ГУР повідомили, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази Росії у місті Балтійськ Калінінградської області внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".

Речник ВМС Плетенчук заявив, що корабель буде важко відновити, оскільки, "крім кабелів, металу та екіпажу, російського там мало".

3 липня представник ГУР Юсов та бійці Легіону Свобода Росії заявили, що виведення з ладу одного із найсучасніших ракетних катерів РФ "Серпухов" у Балтійському морі у квітні 2024 року було спецоперацією Сил безпеки й оборони.

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