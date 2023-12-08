В Новогродовке опознали последнюю жертву ракетного обстрела: поисковые работы завершены

На прошлой неделе российская армия ударила по Новогродовке шестью ракетами. Сегодня правоохранители завершили поисковые работы

Новогродовка (Фото: Игорь Клименко)

Правоохранители завершили поисковые работы на месте российского удара в Новогродовке Донецкой области. Удалось идентифицировать всех жертв, погибших во время российских обстрелов 29 ноября. Об этом сообщила полиция Донецкой области.

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"Поисковые работы в Новогродовке завершены. Криминалисты идентифицировали всех членов семьи, которую убила российская ракета", – говорится в сообщении.

По данным полиции, один из найденных на месте обстрела фрагментов тела принадлежит 33-летней женщине, которую искали неделю. Личность погибшей установили с помощью ДНК-анализа.

Ранее полицейские идентифицировали ее мужа и восьмилетнюю дочь. Правоохранители отметили, что для того, чтобы разыскать родителей, спасатели и полиция дважды обследовали более 500 тонн строительного мусора. К поискам привлекали кинологов со служебными собаками.

В целом российская ракета унесла жизни пяти человек: молодой семьи и двух мужчин – 62 и 55 лет, отметили правоохранители.

В ночь на 30 ноября россияне ударили шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

В результате российской атаки на Новогродовку был разрушен подъезд трехэтажного дома, повреждены два многоквартирных дома, гаражи, автомобиль и дом культуры.