Росіяни вдарили С-300 по Покровську, Новогродівці та Мирнограду, є загиблий – відео
Вночі проти 30 листопада російські загарбники одночасно вдарили шістьма ракетами C-300 по Покровському району Донецької області. Поліціянти врятували немовля, загалом 10 постраждалих, ще п'ятьох шукають під завалами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Згодом у ДСНС повідомили про одного загиблого.
Під російські обстріли потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград, унаслідок атак постраждало 10 осіб, серед них — 4 дитини, ще п’ятьох шукають під завалами, написав посадовець.
У Покровську серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав 13-річний хлопчик, зазначив Клименко.
Попередньо, пошкоджено багатоквартирний та дев'ять приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі, пише глава МВС.
Один з російських снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми, унаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім'я опинилася під завалами, зазначив Клименко.
"Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає", – повідомив він.
У Новоградівці було влучання у багатоповерховий будинок, поранено 13-річну дитину, наразі на місці продовжують працювати поліціянти та спеціалісти Держслужби з надзвичайних ситуацій. Під завалами, ймовірно, можуть перебувати ще п'ятеро осіб, серед них – дитина, пише глава МВС.
У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами із ЗРК С-300, руйнувань зазнав відділ поліції, зазначив Клименко.
"На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів", – підсумував глава МВС.
ОНОВЛЕНО о 10:14. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло загиблого 61-річного чоловіка у Новогродівці, пише Суспільне з посиланням на речника обласного управління ДСНС.
- У ніч проти 30 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed-136. Військові повідомили, що загарбники застосували вісім керованих зенітних ракет типу С-300.
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