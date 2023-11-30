В ночь на 30 ноября российские захватчики одновременно ударили шестью ракетами C-300 по Покровскому району Донецкой области. Полицейские спасли младенца, всего 10 пострадавших, еще пятерых ищут под завалами. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Впоследствии в ГСЧС сообщили об одном погибшем.

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Под российские обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград, в результате атак пострадали 10 человек, среди них — 4 ребенка, еще пять человек ищут под завалами, написал чиновник.

В Покровске среди пострадавших – семья с двумя детьми: 16-летним сыном и 6-месячным младенцем. Также ранение получил 13-летний мальчик, отметил Клименко.

Предварительно, повреждены многоквартирный и девять частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи, пишет глава МВД.

Карта: Deepstate

Один из российских снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми, в результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами, отметил Клименко.

"Парамедик полиции помог выбраться из-под завалов мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет", – сообщил он.

В Новогродовке было попадание в многоэтажное здание, ранен 13-летний ребенок, сейчас на месте продолжают работать полицейские и специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Под завалами, вероятно, могут находиться еще пять человек, среди них — ребенок, пишет глава МВД.

В Мирнограде россияне ударили двумя ракетами из ЗРК С-300, разрушения получил отдел полиции, отметил Клименко.

"На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция продолжается, полицейские документируют последствия российских ударов", – подытожил глава МВД.

ОБНОВЛЕНО в 10:14. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело погибшего 61-летнего мужчины в Новогродовке, пишет Суспільне со ссылкой на спикера областного управления ГСЧС.

Фото: Игорь Клименко

В ночь на 30 ноября российские оккупанты атаковали Украину ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed-136. Военные сообщили, что захватчики применили восемь управляемых зенитных ракет типа С-300.

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