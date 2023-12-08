У Новогродівці ідентифікували останню жертву ракетного обстрілу: пошукові роботи завершено

Минулого тижня російська армія вдарила по Новогродівці шістьма ракетами. Сьогодні правоохоронці завершили пошукові роботи

Новогродівка (Фото: Ігор Клименко)

Правоохоронці завершили пошукові роботи на місці російського удару в Новогродівці Донецької області. Вдалося ідентифікувати всіх жертв, які загинули під час російського обстрілу 29 листопада. Про це повідомила поліція Донецької області.

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"Пошукові роботи в Новогродівці завершено. Криміналісти ідентифікували всіх членів сім'ї, яку вбила російська ракета", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої встановили за допомогою ДНК-аналізу.

Раніше поліцейські ідентифікували її чоловіка та восьмирічну доньку. Правоохоронці зазначили, що для того, щоб розшукати батьків, рятувальники та поліція двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками.

Загалом російська ракета забрала життя п'ятьох людей: молодої сім'ї та двох чоловіків – 62 і 55 років, зазначили правоохоронці.

У ніч проти 30 листопада росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Унаслідок російської атаки на Новогродівку було зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобіль і будинок культури.