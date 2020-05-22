В НЗСУ не знают, откуда Степанов взял цифру об угрозе увольнения 50 000 медиков

Оксана Мовчан (скриншот из видеозаписи hromadske)

Из-за внедрения второго этапа медреформы не уволят до 50 000 медиков, о чем неоднократно говорил глава Минздрава Максим Степанов, критикуя второй этап преобразований в системе здравоохранения. Это следует из ответов и. о. руководителя Национальной службы здоровья Оксаной Мовчан в интервью LIGA.net.

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Отвечая на вопрос, понимает ли она, откуда взялась цифра, которую озвучивает министр, глава ведомства сказала "нет".

Мовчан говорит, что в электронной системе здравоохранения зарегистрировано 95 097 врачей специализированных медучреждений, 23 385 врачей "первички" и 109 996 медсестер.

"По больницам медперсонала около 30%, 10% - врачи. Это значит, что мы увольняем половину всех врачей? Ну, нет", - сказала она.

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Руководитель НСЗУ считает, что могут быть уволены "от шести до семи тысяч", но добавляет – "речь идет о ставках; есть ставки, которые просто есть, незаполненные, есть врачи, которые ведут четырех беременных в год в женской консультации".

Последние недели глава МОЗ говорит, что в результате второго этапа медреформы "332 больницы будут закрыты, а 50 000 врачей потеряют работу". Ранее LIGA.net выяснила, что нет подтверждения проведения такого аудита.

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