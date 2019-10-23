В ОБСЕ отреагировали на "приговор" Асееву: заявление

Владимир Асеев (скриншот из видеозаписи)

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал немедленно освободить украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, которого боевики "приговорили" во временно оккупированном Донецке к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Я решительно осуждаю заключение Станислава Асеева, шокирован его незаконным обвинением и осуждением на 15 лет заключения. Я подчеркиваю, что он должен быть немедленно освобожден", - говорится в заявлении.

Дезир призвал освободить другого блогера и сотрудника Радио Свобода - Олега Галазюка, которого взяли в плен террористы.

"Асеев и Галазюк были одними из немногих независимых журналистов, которые вели репортажи из неподконтрольных правительству районов Донецкой области.. Я в очередной раз призываю все государства-участники ОБСЕ усилить давление на всех, кто имеет к этому отношение, чтобы освободить и Асеева, и Галазюка", - подчеркнул представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.