Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ОБСЕ отреагировали на "приговор" Асееву: заявление

В ОБСЕ отреагировали на "приговор" Асееву: заявление - Фото
Владимир Асеев (скриншот из видеозаписи)
23.10.2019, 06:43

В ОБСЕ призывают давить на причастных к заключению украинского журналиста и блогера

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал немедленно освободить украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, которого боевики "приговорили" во временно оккупированном Донецке к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Я решительно осуждаю заключение Станислава Асеева, шокирован его незаконным обвинением и осуждением на 15 лет заключения. Я подчеркиваю, что он должен быть немедленно освобожден", - говорится в заявлении.

Дезир призвал освободить другого блогера и сотрудника Радио Свобода - Олега Галазюка, которого взяли в плен террористы.

"Асеев и Галазюк были одними из немногих независимых журналистов, которые вели репортажи из неподконтрольных правительству районов Донецкой области.. Я в очередной раз призываю все государства-участники ОБСЕ усилить давление на всех, кто имеет к этому отношение, чтобы освободить и Асеева, и Галазюка", - подчеркнул представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

  • 27-летний Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. ОБСЕ призвала немедленно освободить его. Только в сентябре оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен. Асеев пробовал начинать голодовку.
  • 17 августа 2018 года в эфире программы "Сладков+" на российском пропагандистском канале Россия 24 оккупанты показали "признания" Асеева в том, что он якобы работал на разведку Минобороны. Коллеги, другие представители СМИ и правозащитники считают, что это признание было получено под давлением или пытками.
  • 22 октября боевики террористической организации ДНР "приговорили" Асеева к лишению свободы на срок 15 лет.
Напишите нам
Станислав Асеев Арлем Дезир боевики обсе заявление
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 