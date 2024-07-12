В Одессе открыли Центр рекрутинга в армию, в Украине уже 27 таких

Работает в будние дни, также можно связаться по телефону или онлайн

Фото: Министерство обороны

В Одессе 12 июля открылся 27-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии, сообщило Министерство обороны.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В центре по адресу улица Косовская 2-д граждане могут получить консультации, информацию о частях, должностях и условиях службы, отмечает ведомство.

Согласно графику, центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 до 16:45 в пятницу.

Также предусмотрена возможность проконсультироваться по номеру 0951234979 или через мессенджеры и электронную почту [email protected].

"Центры рекрутинга обеспечивают конфиденциальность, позволяя обращаться без разглашения персональных данных", – подчеркнули в Минобороны.

Об актуальных вакансиях, контактах центров рекрутинга и другой информации также можно узнать на сайте проекта рекрутинга по ссылке.

По данным Минобороны, соотношение добровольцев и мобилизованных в рядах ВСУ по состоянию на май 2024 года составляет один к трем.

В июне оборонное ведомство сообщило: в рекрутинговые центры уже обратились более 7000 украинцев, и для до 40% из них ищут вакансии в украинской армии.

В том же месяце стартовала рекрутинговая кампания в подразделения Главного управления разведки "Став плюс".

Читайте также: Глава МИД Польши: Несколько тысяч человек записались в Украинский легион в Польше