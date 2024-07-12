В Одесі відкрили Центр рекрутингу до війська, в Україні вже 27 таких

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Фото: Міністерство оборони

В Одесі 12 липня відкрився 27-й в Україні Центр рекрутингу української армії, повідомило Міністерство оборони.

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У центрі за адресою вулиця Косівська 2-д громадяни можуть отримати консультації, інформацію про частини, посади та умови служби, зазначає відомство.

Згідно з графіком, центр працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00 та з 9:00 до 16:45 у п'ятницю.

Також передбачена можливість проконсультуватися за номером 0951234979 або через месенджери та електронну пошту [email protected].

"Центри рекрутингу забезпечують конфіденційність, дозволяючи звертатися без розголошення персональних даних", – наголосили у Міноборони.

Про актуальні вакансії, контакти центрів рекрутингу та іншу інформацію також можна дізнатися на сайті проєкту рекрутингу за посиланням.

За даними Міноборони, співвідношення добровольців та мобілізованих у лавах ЗСУ станом на травень 2024 року становить один до трьох.

У червні оборонне відомство повідомило: до рекрутингових центрів вже звернулись понад 7000 українців, і для до 40% із них шукають вакансії в українській армії.

Того ж місяця стартувала рекрутингова кампанія до підрозділів Головного управління розвідки "Став плюс".

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