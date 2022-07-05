В Одессе призвали оккупантов из РФ сложить оружие: сливать топливо и повреждать технику
Глава Одесской областной военной администрации призвал российских военнослужащих, которых руководство толкает воевать против Украины, сложить оружие "ради вашего безопасного и мирного будущего". Об этом Максим Марченко написал в Telegram на пятом месяце тотальной войны.
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Обратился он к оккупантам "от имени украинского народа".
"Вы находитесь на территории чужой страны, где вас кидают на убой, и вы вряд ли выживете. Украинцы готовы защищать свои дома и близких до последнего. Подумайте и вы о своих семьях. Вашим близким нужны живые здоровые отцы, мужья и сыновья, нужны дома. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сложите оружие!", – призвал Марченко.
Он призвал россиян "сохранить свою жизнь и будущее", отказавшись от участия в этой войне.
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Далее глава ОдОВА уточнил, как те, кто хочет выйти из боевых действий или не доехать до них, могут это сделать: слить топливо и/или вывести из строя технику.
По словам Марченко, тем россиянам, кто опасается преследования со стороны российских властей, будут предоставлены международные правозащитники и защита ООН.
"Это не сдача в плен! Это демонстрация вашего отказа от участия в преступлении против человечества. Сделав это, вы не предаете российский народ и свою родину", – объяснил он и дописал, что таким поступком военный РФ "дает России шанс сохранить достоинство и надежду на будущее".
- 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин, объявляя войну Украине, призывал ВСУ сложить оружие. На 5 июля в результате героического сопротивления украинского народа российским оккупантам уже убиты свыше 36 000 захватчиков и уничтожено множество единиц техники.
- В ЕС на начало июля считают, что Китай не слишком поможет России ослабить санкционную удавку Запада.
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