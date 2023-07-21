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В Одессе россияне ночью уничтожили технику ГСЧС. Глава МВД показал последствия удара: фото

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 10:28
В Одессе россияне ночью уничтожили технику ГСЧС. Глава МВД показал последствия удара: фото - Фото
Уничтоженная техника ГСЧС в Одессе (Фото: МВД)

В Одессе российские оккупанты уничтожили технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в ночь на 21 июля. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, областной центр четвертый день находится под обстрелами врага.

Он отметил, что в этот раз россияне уничтожили технику ГСЧС, на которой еще вчера спасали пострадавших гражданских. 

"Технику заменим. Главное, что люди при обстреле не пострадали", — заявил Клименко.

На опубликованных снимках можно увидеть сгоревшие пожарные машины.

Уничтоженная техника ГСЧС в Одессе (Фото: МВД)

  • Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136.
  • 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда".
  • 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

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Дмитрий Гриниченко
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