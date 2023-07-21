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В Одесі росіяни вночі знищили техніку ДСНС. Глава МВС показав наслідки ракетного удару: фото

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 10:28
В Одесі росіяни вночі знищили техніку ДСНС. Глава МВС показав наслідки ракетного удару: фото - Фото
Знищена техніка ДСНС в Одесі (Фото: МВС)

В Одесі російські окупанти знищили техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій у ніч проти 21 липня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, обласний центр четвертий день перебуває під обстрілом ворога.

Він зазначив, що цього разу росіяни знищили техніку ДСНС, на якій ще вчора рятували постраждалих цивільних.

"Техніку замінимо. Головне, що люди під час обстрілу не постраждали", — заявив Клименко.

На опублікованих знімках можна побачити згорілі пожежні машини.

Знищена техніка ДСНС в Одесі (Фото: МВС)

  • Останні три дні російські окупанти масовано обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. 
  • 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди".
  • 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

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Дмитро Гриниченко
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