В Одесской области в среду свет будут выключать по графику – ДТЭК

Но в компании признают: отключения могут корректироваться, если Укрэнерго будет обновлять команды в соответствии с ситуацией в энергосистеме

Иллюстративное фото: Facebook Одесской оперы

Ситуация с энергетикой в Одесской области уже позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений электричества, сообщил холдинг ДТЭК.

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Возврат к графикам отключений состоится в среду с 6:00.

В настоящее время ДТЭК анонсирует следующий график:

→ 1 группа будет без света с 16:00 до 19:00;

→ 2 группа – с 07:00 до 11:00;

→ 3 группа – с 10:00 до 13:00 и 18:00 до 22:00;

→ 4 группа – с 12:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:00;

→ 5 группа – с 13:00 до 16:00;

→ 6 группа – с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 17:00.

Узнать, к какой группе вы принадлежите, можно на сайте холдинга.

В то же время, в компании признали: отключения могут корректироваться в течение дня, если Укрэнерго будет обновлять команды в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

На местах продолжают работать энергетики, отметили в ДТЭК.

После массированной атаки России 17 ноября, в Одесской области действовали экстренные отключения электричества.

В течение дня в среду, 20 ноября, по всей Украине будут действовать графики отключений света – с 06:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.