На Одещині у середу світло вимикатимуть за графіками – ДТЕК

Водночас у компанії визнали: відключення можуть корегуватися впродовж дня, якщо Укренерго оновлюватиме команди відповідно до ситуації в енергосистемі

Ілюстративне фото: Facebook Одеської опери

Ситуація з енергетикою в Одеській області уже дозволяє повернутися до графіків стабілізаційних відключень електрики, повідомив холдинг ДТЕК.

Повернення до графіків відключень відбудеться у середу з 6:00.

Наразі ДТЕК анонсує такий графік:

→ 1 група буде без світла з 16:00 до 19:00;

→ 2 група – з 07:00 до 11:00;

→ 3 група – з 10:00 до 13:00 та 18:00 до 22:00;

→ 4 група – з 12:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;

→ 5 група – з 13:00 до 16:00;

→ 6 група – з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 17:00.

Дізнатися, до якої групи ви належите, можна на сайті холдингу.

Водночас у компанії визнали: відключення можуть корегуватися впродовж дня, якщо Укренерго оновлюватиме команди відповідно до ситуації в енергосистемі.

На місцях продовжують працювати енергетики, зазначили в ДТЕК.

Після масованої атаки Росії 17 листопада, на Одещині діяли екстрені відключення електрики.

Упродовж дня в середу, 20 листопада, у всій Україні будуть діяти графіки відключень світла – з 06:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.