В Офисе генпрокурора рассказали, что собираются делать с переданными России "вагнеровцам"
По словам Гюндуза Мамедова, Украина направила все необходимые документы для экстрадиции боевиков
Боевиков ЧВК Вагнера, которых Беларусь передала России собираются привлекать к ответственности на национальном и международном уровне, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.
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По его словам, уже 30 июля, на следующий день после задержания боевиков компетентные органы направили все необходимые документы о их временном аресте, а также экстрадиции в Украину.
Он считает, что факт передачи боевиков России "кардинально не меняет ситуацию".
"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозревают, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - добавил Мамедов.
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- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 14 августа Генпрокуратура РФ заявила о передачи Беларусью 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее под Минском задержали беларусские спецслужбы.
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