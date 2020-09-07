В Офисе генпрокурора рассказали, что собираются делать с переданными России "вагнеровцам"

По словам Гюндуза Мамедова, Украина направила все необходимые документы для экстрадиции боевиков

Боевиков ЧВК Вагнера, которых Беларусь передала России собираются привлекать к ответственности на национальном и международном уровне, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

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По его словам, уже 30 июля, на следующий день после задержания боевиков компетентные органы направили все необходимые документы о их временном аресте, а также экстрадиции в Украину.

Он считает, что факт передачи боевиков России "кардинально не меняет ситуацию".

"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозревают, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - добавил Мамедов.

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29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.

Станислав Стороженко

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