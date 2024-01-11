В оккупации россияне заставляют вставать на воинский учет и идти в армию – ЦНС

После "выборов президента РФ" незаконная мобилизация развернется на полную силу, отмечает ведомство

Фото: ресурс оккупантов

Российские захватчики проводят скрытую незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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"В пределах принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые "военкоматы", при этом отрицая мобилизацию", – пишет ведомство.

По данным ЦНС, во время постановки на учет оккупанты давят на украинцев, чтобы те заключали контракт на военную службу и становились "добровольцами".

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Как отмечает Центр сопротивления, после "выборов президента РФ" в марте 2024 года потребности в таком "спектакле" больше не будет и мобилизация развернется на полную силу.

Именно поэтому сейчас захватчики требуют у всех мужчин становиться на учет, заключает ведомство.

31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

9 января 2024 года военная разведка проинформировала, что оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих военных мужчинами, оставшимися на временно оккупированных территориях Украины.

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