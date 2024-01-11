В оккупации россияне заставляют вставать на воинский учет и идти в армию – ЦНС
Российские захватчики проводят скрытую незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.
"В пределах принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые "военкоматы", при этом отрицая мобилизацию", – пишет ведомство.
По данным ЦНС, во время постановки на учет оккупанты давят на украинцев, чтобы те заключали контракт на военную службу и становились "добровольцами".
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Как отмечает Центр сопротивления, после "выборов президента РФ" в марте 2024 года потребности в таком "спектакле" больше не будет и мобилизация развернется на полную силу.
Именно поэтому сейчас захватчики требуют у всех мужчин становиться на учет, заключает ведомство.
- 31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
- 16 августа Центр нацсопротивления сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
- 9 января 2024 года военная разведка проинформировала, что оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих военных мужчинами, оставшимися на временно оккупированных территориях Украины.
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