В окупації росіяни змушують вставати на військовий облік та йти до армії – ЦНС

Після "виборів президента РФ" незаконна мобілізація розгорнеться на повну силу, зауважує відомство

Фото: ресурс окупантів

Російські загарбники проводять приховану незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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"У межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових "військкоматів", водночас заперечуючи мобілізацію", – пише відомство.

За даними ЦНС, під час взяття на облік окупанти тиснуть на українців, щоб ті укладали контракт на військову службу й ставали "добровольцями".

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Як зауважує Центр спротиву, після "виборів президента РФ" у березні 2024 року потреби в такому "спектаклі" більше не буде і мобілізація розгорнеться на повну силу.

Саме тому зараз загарбники вимагають у всіх чоловіків ставати на облік, підсумовує відомство.

31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

16 серпня Центр нацспротиву повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.

9 січня 2024 року воєнна розвідка поінформувала, що окупанти усіма способами намагаються покрити втрати своїх військових чоловіками, які залишилися на тимчасово окупованих територіях України.

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