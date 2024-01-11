В окупації росіяни змушують вставати на військовий облік та йти до армії – ЦНС
Російські загарбники проводять приховану незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.
"У межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових "військкоматів", водночас заперечуючи мобілізацію", – пише відомство.
За даними ЦНС, під час взяття на облік окупанти тиснуть на українців, щоб ті укладали контракт на військову службу й ставали "добровольцями".
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Як зауважує Центр спротиву, після "виборів президента РФ" у березні 2024 року потреби в такому "спектаклі" більше не буде і мобілізація розгорнеться на повну силу.
Саме тому зараз загарбники вимагають у всіх чоловіків ставати на облік, підсумовує відомство.
- 31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
- 16 серпня Центр нацспротиву повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих мешканців.
- 9 січня 2024 року воєнна розвідка поінформувала, що окупанти усіма способами намагаються покрити втрати своїх військових чоловіками, які залишилися на тимчасово окупованих територіях України.
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