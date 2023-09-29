В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Начались перебои со светом
29.09.2023, 13:26
Бердянск (Фото: скриншот с видео)
Во временно оккупированном Бердянске днем 29 сентября прогремел громкий взрыв, после чего начались перебои со светом. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
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По ее словам, в городе был слышен громкий взрыв, после чего электроснабжение стало нестабильным.
Она порекомендовала жителям выключить все электроприборы, а также призвала ждать информации от Сил обороны.
Местные паблики пишут, что взрывы были слышны в микрорайоне Колония и в Нагорной части Бердянска.
Бердянск является одним из логистических центров россиян в Приазовье.
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