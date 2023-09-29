В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Начались перебои со светом

Во временно оккупированном Бердянске днем 29 сентября прогремел громкий взрыв, после чего начались перебои со светом. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

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По ее словам, в городе был слышен громкий взрыв, после чего электроснабжение стало нестабильным.

Она порекомендовала жителям выключить все электроприборы, а также призвала ждать информации от Сил обороны.

Местные паблики пишут, что взрывы были слышны в микрорайоне Колония и в Нагорной части Бердянска.

Бердянск является одним из логистических центров россиян в Приазовье.

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