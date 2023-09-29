RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Почалися перебої зі світлом

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 13:26
В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Почалися перебої зі світлом - Фото
Бердянськ (Фото: скриншот із відео)

У тимчасово окупованому Бердянську вдень 29 вересня пролунав гучний вибух, після чого почалися перебої зі світлом. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

За її словами, у місті було чути гучний вибух, після чого електропостачання стало нестабільним.

Вона порекомендувала жителям вимкнути всі електроприлади, а також закликала чекати на інформацію від Сил оборони.

Місцеві пабліки пишуть, що вибухи було чути у мікрорайоні Колонія та у Нагірній частині Бердянська.

Бердянськ є одним із логістичних центрів росіян у Приазов'ї.

Читайте також: Льотчик викраденого у Росії Мі-8 Кузьмінов літав в окуповані Маріуполь та Бердянськ

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськнаступЗапорізька область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 