В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Почалися перебої зі світлом
29.09.2023, 13:26
Бердянськ (Фото: скриншот із відео)
У тимчасово окупованому Бердянську вдень 29 вересня пролунав гучний вибух, після чого почалися перебої зі світлом. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
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За її словами, у місті було чути гучний вибух, після чого електропостачання стало нестабільним.
Вона порекомендувала жителям вимкнути всі електроприлади, а також закликала чекати на інформацію від Сил оборони.
Місцеві пабліки пишуть, що вибухи було чути у мікрорайоні Колонія та у Нагірній частині Бердянська.
Бердянськ є одним із логістичних центрів росіян у Приазов'ї.
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