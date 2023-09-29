В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Почалися перебої зі світлом

У тимчасово окупованому Бердянську вдень 29 вересня пролунав гучний вибух, після чого почалися перебої зі світлом. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

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За її словами, у місті було чути гучний вибух, після чого електропостачання стало нестабільним.

Вона порекомендувала жителям вимкнути всі електроприлади, а також закликала чекати на інформацію від Сил оборони.

Місцеві пабліки пишуть, що вибухи було чути у мікрорайоні Колонія та у Нагірній частині Бердянська.

Бердянськ є одним із логістичних центрів росіян у Приазов'ї.

27 серпня у тимчасово окупованому Бердянську була пожежа на території підприємства, де росіяни зберігали свою військову техніку: дивіться відео.

У Бердянську на "виборчій дільниці" сталися вибухи, за ними стоїть СБУ – джерела.

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