В ООН назвали возобновление огня "кошмаром" для людей в Газе

В ООН заявили, что возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС – это "кошмар, которого все боялись"

Сектор Газа (Фото: ЕРА)

В ООН заявили, что возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС – это "кошмар, которого все боялись". Об этом сообщило BBC.

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Утром в пятницу, 1 декабря, истек срок временного прекращения огня между двумя сторонами – обе обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий.

С тех пор Министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, заявило о гибели более сотни человек.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер заявил в интервью, что новые столкновения являются "катастрофическими для населения Газы".

"В 50-100 метрах отсюда произошел удар. Там стоят машины скорой помощи, я вижу клубы дыма", – отметил он.

По его словам, больница Насера, которую он назвал самой большой среди имеющихся в Газе, "переполнена выздоравливающими после последнего нападения детьми и людьми с военными ранами".

Он отметил, что многие семьи неделями спали в больнице на матрасах.

"Эта больница не справится с наплывом раненых с поля боя, с большим количеством детей с ожогами, с этими ужасными осколочными ранениями", – считает Элдер.

Остальные гуманитарные организации ООН описывают подобные условия в других больницах Газа.

ХАМАС выпустил 20 октября 2023 гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Наталии Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.

24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

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