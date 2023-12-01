В ООН назвали відновлення вогню "кошмаром" для людей в Газі

В ООН заявили, що відновлення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС – це "кошмар, якого всі боялися"

Сектор Гази (Фото: ЕРА)

В ООН заявили, що відновлення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС – це "кошмар, якого всі боялися". Про це повідомило BBC.

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Вранці в п'ятницю, 1 грудня, закінчився термін тимчасового припинення вогню між двома сторонами – обидві звинувачують одна одну у відновленні бойових дій.

Відтоді Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявило про загибель понад сотні людей.

Представник ЮНІСЕФ Джеймс Елдер заявив в інтерв'ю, що нові зіткнення є "катастрофічними для населення Гази".

"За 50-100 метрів звідси стався удар. Там стоять машини швидкої допомоги, я бачу клуби диму", – зазначив він.

За його словами, лікарня Насера, яку він назвав найбільшою серед наявних у Газі, "переповнена дітьми та людьми з воєнними ранами, які одужують після останнього нападу".

Він зауважив, що багато сімей тижнями спали в лікарні на матрацах.

"Ця лікарня не може впоратися з напливом поранених з поля бою, з великою кількістю дітей з опіками, з цими жахливими осколковими пораненнями", – вважає Елдер.

Інші гуманітарні організації ООН описують подібні умови в інших лікарнях Гази.

ХАМАС випустив 20 жовтня 2023 року громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото та відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту й повертаються до України.

24 листопада представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що на 24 листопада із сектору Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 осіб.

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