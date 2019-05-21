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21.05.2019, 11:09

В ООН объяснили отказ обсуждать языковой закон Украины

В ООН объяснили отказ обсуждать языковой закон Украины - Фото
Фото: EPA

Пять делегаций в Совбезе ООН отказались от обсуждения украинского закона, которое инициировала РФ в день инаугурации Владимира Зеленского

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Представители США и ЕС в Совете безопасности ООН объяснили причины отказа рассматривать украинский языковой закон на заседании, инициированном делегацией РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойзген сказал, что целью России было "запугивание Украины", поскольку закон об украинском языке не требует немедленного внимания Совбеза.

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Такое же мнение высказала Джоанна Вронецкая из Польши, которая подчеркнула, что "российская агрессия представляет собой угрозу международной безопасности и миру, а закон Украины - нет".

Также было сказано, что этот вопрос относится ко внутренним делам суверенного государства-члена ООН и потому не несет никаких видимых угроз миру и безопасности в регионе. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал заседание "попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине".

Вчера, 20 мая, члены Совбеза ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ по поводу украинского "языкового закона".

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Теги: языковой закон, ООН, совбез оон, заседание
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