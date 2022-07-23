В ООН заявили, что Россия, возможно, не нарушила соглашение по зерну. Украина не согласна

Высокопоставленный представитель ООН, который пожелал остаться неназванным, сказал в комментарии The New York Times, что Россия, возможно, технически не нарушила соглашение об экспорте украинского зерна, обстреляв одесский порт.

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По словам представителя ООН, Россия не обязывалась избегать атак на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна. Если поблизости были военные объекты, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку в соглашении, считает он.

Тем не менее ущерб оказался значительным, и министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский сказал, что удар по порту повлияет на усилия Украины по экспорту зерна.

"Если вы атакуете порт, вы атакуете все. Вы используете одну и ту же инфраструктуру для нефти, для зерна. Это влияет на все — неважно, во что вы попали", — сказал он в комментарии изданию.

При этом, по словам Сольского, Украина будет действовать так, как если бы зерновая сделка все еще оставалась в силе.

"Мы понимаем, что у нас еще война с Россией. Наше соглашение было с ООН и Турцией, а не с Россией", – сказал он.

Вадим Ребрина

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