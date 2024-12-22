В Орловской области заявили о новой атаке на "Стального коня" – видео
ЛВДС Стальной Конь (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В ночь на 22 декабря беспилотники атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ, сообщили местные власти. Энергообъект уже поражался на прошлой неделе.

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"В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БпЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь", – заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Атака на этот объект энергетики россиян происходит не впервые: в ночь на 14 декабря в Стальном Коне раздавались взрывы, впоследствии украинские военные подтвердили попадание по ЛВДС.

Как отмечали в Генштабе, это один из самых крупных терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. Некоторые пропагандистские ресурсы врага писали, что объект обслуживает работу магистрального нефтепровода "Дружба".

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